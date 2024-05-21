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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, летательный аппарат обнаружили и сбили над территорией РФ около 7:00 мск. Российские военные пояснили, что объектом оказался беспилотник самолетного типа.

До этого в ночь на 21 мая под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. По словам Гладкова, в городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Очаг возгорания оперативно ликвидировали пожарные. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль.

19 мая 11 жителей пострадали в результате обстрела Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.

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