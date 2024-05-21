Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий

Рогов: Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий

close
100%
Depositphotos

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит масштабную волну репрессий на Украине. Его слова передает РИА Новости.

По словам Рогова, таким образом украинские власти хотят запугать всех, кто сомневается в легитимности президента страны Владимира Зеленского.

«Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий», — отметил Рогов.

Он добавил, что Киев лицемерно прикрывает моделью западной демократии диктатуру и хаос на временно оккупированных территориях.

До этого официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться для Организации объединенных наций (ООН) главой государства.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами