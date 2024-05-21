Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит масштабную волну репрессий на Украине. Его слова передает РИА Новости.

По словам Рогова, таким образом украинские власти хотят запугать всех, кто сомневается в легитимности президента страны Владимира Зеленского.

«Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий», — отметил Рогов.

Он добавил, что Киев лицемерно прикрывает моделью западной демократии диктатуру и хаос на временно оккупированных территориях.

До этого официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться для Организации объединенных наций (ООН) главой государства.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов.