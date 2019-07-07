Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность»
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что у штаба украинского лидера Владимира Зеленского «ужасающий уровень некомпетентности». Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, он не понимает, кто чем занимается в команде главы государства.
«Я вот слушаю заявления одного, потом через полчаса другого, потом через полчаса третьего… Какой-то уровень ужасающей некомпетентности», — отметил Рабинович.
В качестве примера он вспомнил ситуацию, когда один из сотрудников пресс-службы Зеленского назвал Торонто столицей Канады, а первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко столицей Голландии назвала Гаагу.
Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.