Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность»

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что у штаба украинского лидера Владимира Зеленского «ужасающий уровень некомпетентности». Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он не понимает, кто чем занимается в команде главы государства.

«Я вот слушаю заявления одного, потом через полчаса другого, потом через полчаса третьего… Какой-то уровень ужасающей некомпетентности», — отметил Рабинович.

В качестве примера он вспомнил ситуацию, когда один из сотрудников пресс-службы Зеленского назвал Торонто столицей Канады, а первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко столицей Голландии назвала Гаагу.

Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.