Путин уличил Зеленского в нарушении обещаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал отказ украинского лидера Владимиры Зеленского от диалога с сепаратистами Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Зеленский получил большой мандат доверия от народа Украины.
«Теперь объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами», — добавил Путин.
Он также отметил, что заявление Зеленского «не вяжется» с его предвыборными обещаниями.
Ранее сообщалось, что Путин назвал условие для разговора с Зеленским.