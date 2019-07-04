Путин уличил Зеленского в нарушении обещаний

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Президент России Владимир Путин прокомментировал отказ украинского лидера Владимиры Зеленского от диалога с сепаратистами Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Зеленский получил большой мандат доверия от народа Украины.

«Теперь объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами», — добавил Путин.

Он также отметил, что заявление Зеленского «не вяжется» с его предвыборными обещаниями.

Ранее сообщалось, что Путин назвал условие для разговора с Зеленским.