В России поддержали идею США о соглашении по разоружению

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна поддерживает США, которые предложили увеличить круг участников договоренностей по ракетно-ядерному разоружению. Об этом сообщает ТАСС.

Рябов заявил, что Кремль относится к «американским сигналам» по данному вопросу со всей серьезностью. Он отметил, что в сфере ограничения и сокращения ракетно-ядерных вооружений нарастают.

Заместитель главы МИДа подчеркнул, Россия выступает за придание контроля за вооружениями многостороннего характера.

Рябов добавил, что идея расширения круга участников процесса представляет интерес для российской стороны.

Ранее Рябков заявил, что Москва прибегнет к мерам военного характера в ответ на действия НАТО.