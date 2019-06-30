Трамп поделился впечатлением после первого посещения КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и о своем первом посещении КНДР. Об этом он написал в твиттере.

Трамп рассказал, что он покидает Южную Корею после «замечательной встречи» с Ким Чен Ыном.

«Стоя на земле Северной Кореи, сделал важное заявление для всех. Это была большая честь для меня», — сказал Трамп.

Ранее Трамп высказался о снятии санкции с КНДР после встречи с Ким Чен Ыном.

Трамп впервые ступил на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи 30 июня. Он пожал руку северокорейского лидера, и они перешли на юную сторону демилитаризованной зоны (ДМЗ).

Также до этого Трамп посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) и с высоты понаблюдал за КНДР.