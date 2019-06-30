Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала «НАШ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ссора началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей, у которых есть больные дети.

На это Саакашвили предложил депутату и его коллегам предоставить таким семьям свои особняки, а также пожертвовать детям с ДЦП миллионы долларов.

«Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — подчеркнул Саакашвили.

Депутат в ответ спросил у экс-президента Грузии, не хочет ли тот вернуться к себе на родину, где против него завели уголовное дело.

Саакашвили заявил, что, в отличие от «болтающего и не строящего Ляшко» он построил в Одессе дорогу.

После этого политики продолжали кричать друг на другу еще на протяжении минуты.

Ранее Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду.