Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала «НАШ». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, ссора началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей, у которых есть больные дети.
На это Саакашвили предложил депутату и его коллегам предоставить таким семьям свои особняки, а также пожертвовать детям с ДЦП миллионы долларов.
«Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — подчеркнул Саакашвили.
Депутат в ответ спросил у экс-президента Грузии, не хочет ли тот вернуться к себе на родину, где против него завели уголовное дело.
Саакашвили заявил, что, в отличие от «болтающего и не строящего Ляшко» он построил в Одессе дорогу.
После этого политики продолжали кричать друг на другу еще на протяжении минуты.
Ранее Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду.