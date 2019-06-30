Мун Чжэ Ин подружился с Трампом для встречи с Ким Чен Ыном

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил в воскресенье на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, что вместе с ним отправляется в демилитаризованную зону между двумя корейскими государствами и надеется на встречу там американского лидера и руководителя КНДР Ким Чен Ына.

«Я тоже буду сопровождать Вас сегодня (в ДМЗ)», - сказал Мун Чжэ Ин.

Начало переговоров транслировалось в прямом эфире южнокорейского телевидения.

Трамп и Мун Чжэ Ин не исключили возможности встречи американского лидера на военно-демаркационной линии с Ким Чен Ыном.

«Если президент Трамп на военно-демаркационной линии пожмет руку председателю северокорейского Госсовета Ким Чен Ыну, уже это само по себе станет исторической сценой», - сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, это рукопожатие станет очень большим краеугольным камнем для продвижения процесса денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.