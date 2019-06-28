Путин пригласил Трампа в Россию на юбилей Победы

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой отечественной войне 9 мая следующего года», — сказал Ушаков.

По его словам, Трамп отреагировал позитивно.

«Президент США прореагировал очень позитивно», — добавил Ушаков.

Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.

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