Общество

В России предупредили о новом виде мошенничества с приложениями для водителей

Депутат Немкин: мошенники маскируют вредоносные программы под видом навигаторов
Фото из личного архива

В России растет число мошеннических схем с вредоносными мобильными приложениями, маскирующимися под полезные сервисы для автомобилистов. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Речь идет о программах, которые выдают себя за антирадары, навигаторы или приложения с информацией о камерах и дорожной обстановке. Их распространяют через анонимные Telegram-каналы, пиратские сайты и рекламу, предлагая скачать файл в обход официальных магазинов.

«После установки вредоносное приложение запрашивает расширенные права доступа — к СМС-сообщениям, уведомлениям, экрану или банковским приложениям. Получив эти разрешения, программный модуль может перехватывать коды подтверждения или инициировать несанкционированные списания», — подчеркнул парламентарий.

Немкин отметил, что опасность в том, что приложение может какое-то время имитировать работу, например, антирадара, скрытно выполняя вредоносные функции. Для защиты он рекомендует устанавливать программы только из официальных магазинов, не загружать файлы с неизвестных ресурсов, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и использовать антивирусное ПО.

Ранее россиянка отдала 10 млн рублей мошеннику с сайта знакомств. 

