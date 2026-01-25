Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали, как часто можно есть фастфуд без последствий

Диетолог Солнцева: человеку можно есть фастфуд без последствий два раза в месяц
Безопасная частота употребления фастфуда — 1-2 раза в месяц для здорового человека. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Солнцева, пишет ТАСС.

«Если вы здоровый человек, ведущий активный образ жизни, то ничего страшного в том, что вы съедите 1-2 раза в месяц какой-то такой обед, состоящий из гамбургера, чизбургера, хот-дога», — сказала Солнцева.

Врач уточнила, что с точки зрения диетологии запрещенных продуктов нет, важно количество съедаемой вредной пищи.

В свою очередь директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко сообщила, что лавные риски для посетителей в заведениях фастфуда связаны с санитарно-гигиеническими условиями, а также их соблюдением на всех стадиях производства.

Недавно врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что наиболее вредным фастфудом считаются картофель фри, пончики, луковые кольца и крылышки, которые готовят во фритюре. По ее словам, эти блюда могут привести к развитию онкологических болезней.

Ранее россиянам назвали идеальный фастфуд для употребления в дороге.

