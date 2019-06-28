Юнкер пошуил про интервью Путиина

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе саммита G20 в Осаке пошутил насчет интервью президента России Владимира Путина газете Financial Times, сообщает ТАСС.

По словам Юнкера, джетлаг от перелета в Японию не стал причиной для того, чтобы прочитать интервью.

«У меня джетлаг. Но это не стало достаточной причиной для того, чтобы я прочитал интервью [Путина]», — в шутку заявил Юнкер.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.