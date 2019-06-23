Рабинович обозвал Зеленского коррупционером

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что желание администрации главы страны Владимира Зеленского переехать из здания на улице Банковой в Украинский дом не за счет денег из бюджета — это «коррупция высшего уровня». Об этом сообщает «112 Украина».

По мнению Рабиновича, только коррупционеры переезжают за чей-то счет.

«С бюджета ничего не возьмем, мне помогут бизнесмены», — ребята, так это коррупция высшего уровня», — сказал Рабинович.

Он также назвал анекдотом идею о переносе столицы Украины в другой город.

«Люди добрые, я не против устраивать из страны «95 квартал», но что мы кушать в конце этого будем?», — заключил Рабинович.

Ранее сообщалось, что из администрации Зеленского могут сотворить музей.