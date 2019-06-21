В Кремле объяснили запрет на полеты в Грузию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подписанный Владимиром Путины указ о нацбезопасноти, который касается Грузии, является вынужденной мерой.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля заявил, что речь идет о вынужденной рестрикции на фоне «экстремистских действий» в Грузии.

По словам Пескова, указ приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, поскольку к этому моменту должно завершится большинство туров в Грузию.

21 июня Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запретили осуществлять авиаперевозки в Грузию.