Медведчук рассказал о союзниках Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко нашел союзников, готовых помочь ему, а не украинцам. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Он таки нашел союзников, готовых помочь ему, а не людям», — сказал Медведчук.
По его словам, перед выборами Порошенко сказал ему, что не допустит выдвижения единого кандидата от юго-востока Украины.
Он также добавил, что Порошенко назвал это «невыгодным».
Ранее сообщалось, что государственного бюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос.