Медведчук рассказал о союзниках Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/339/12343339/RTX6SMV3-pic905-895x505-53449.jpg">

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко нашел союзников, готовых помочь ему, а не украинцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он таки нашел союзников, готовых помочь ему, а не людям», — сказал Медведчук.

По его словам, перед выборами Порошенко сказал ему, что не допустит выдвижения единого кандидата от юго-востока Украины.

Он также добавил, что Порошенко назвал это «невыгодным».

Ранее сообщалось, что государственного бюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос.