Журналист грузинского Первого канала ранен в ходе протестов

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Журналист грузинского Первого канала был ранен резиновой пулей у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, журналист работает в компании Общественного вещателя в Грузии.

Согласно заявлению телекомпании, у здания парламента есть много пострадавших среди протестующих.

Кроме того, уточняется, что в толе завязалась драка.

Ранее сообщалось, что грузинский спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по митингующим.

Сегодняшний штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.

Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.

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