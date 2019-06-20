ЕС продлил санкции против России по Крыму

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС.

Санкции продлеваются до 23 июня 2020 года.

Как отметили в Совете ЕС, меры применяются к лицам и компания ЕС, при этом они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер признал законность присоединения Крыма к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.