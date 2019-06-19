Жириновский со скандалом ушел из Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский покинул заседание Госдумы со словами «мне противно», передает РЕН.

Жириновский ушел в знак протеста, что большинство депутатов отклонило его предложение об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, являющимися русскими по национальности.

«Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находится, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — сказал Жириновский.

Данное решение политик назвал «позором».

Он добавил, что ему не по пути с парламентом, который отказывает миллионам русским людям, проживающим за рубежом, получить гражданство.

Ранее Жириновский рассказал, как улучшить демографическую ситуацию в России.