Жириновский со скандалом ушел из Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский покинул заседание Госдумы со словами «мне противно», передает РЕН.
Жириновский ушел в знак протеста, что большинство депутатов отклонило его предложение об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, являющимися русскими по национальности.
«Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находится, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — сказал Жириновский.
Данное решение политик назвал «позором».
Он добавил, что ему не по пути с парламентом, который отказывает миллионам русским людям, проживающим за рубежом, получить гражданство.
Ранее Жириновский рассказал, как улучшить демографическую ситуацию в России.