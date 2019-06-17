Могерини призвала быть сдержанными после событий в Оманском заливе
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини посоветовала европейским странам быть сдержаннее в связи с событиями в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в настоящее время необходимо проявить максимальную сдержанность.
«Думаю, что в словах генсека ООН есть мудрая мысль, что мир просто не может себе позволить очередной кризис», — добавила Могерини.
Ранее сообщалось, что в Израиле обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.
В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.
Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.