Могерини призвала быть сдержанными после событий в Оманском заливе

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини посоветовала европейским странам быть сдержаннее в связи с событиями в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время необходимо проявить максимальную сдержанность.

«Думаю, что в словах генсека ООН есть мудрая мысль, что мир просто не может себе позволить очередной кризис», — добавила Могерини.

Ранее сообщалось, что в Израиле обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.