Как улучшить отношения между Россией и США, рассказал посол

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией, передает РИА «Новости».

По его словам, надо работать над созданием позитивного образа России и налаживать деловые связи.

«В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», — заявил Антонов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США переживают деградацию.