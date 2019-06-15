Как улучшить отношения между Россией и США, рассказал посол
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией, передает РИА «Новости».
По его словам, надо работать над созданием позитивного образа России и налаживать деловые связи.
«В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», — заявил Антонов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США переживают деградацию.