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«Сто лет тому вперед» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате

Фильм «Сто лет тому вперед» менее чем за месяц собрал более 1 миллиарда рублей

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Кинокомпания «Водород»

Фильм «Сто лет тому вперед» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате менее чем за месяц после релиза. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

С момента релиза проекта Александра Андрющенко, который состоялся 18 апреля, картина собрала 1 003 425 228 рублей. С начала 2024 года фантастический блокбастер стал седьмым по счету фильмом, которому удалось преодолеть рубеж в миллиард рублей. До этого такими сборами могли похвастаться ленты «Мастер и Маргарита», «Холоп 2», » Бременские музыканты », «Летучий корабль», «Лед 3» и мультфильм «Три богатыря и Пуп земли».

В фильме сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова достались Даше Верещагиной и Марку Эйдельштейну. Федор Бондарчук озвучил робота Вертера. По его словам, фильм подвел итоги киноиндустрии по сценарию, звуку, актерской игре, а компьютерная графика в нем не уступает крупным студиям, работающим с такими жанрами.

Ранее стало известно, что Голлум станет героем нового фильма по «Властелину колец».

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