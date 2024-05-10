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Девушка-подросток из Челябинской области совратила пятиклассника

В Челябинской области завели дело на 16-летнюю девушку, совратившую школьника

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Shutterstock

В Челябинской области 16-летняя девушка соблазнила 12-летнего мальчика, на нее завели уголовное дело. Об этом сообщает информагентство Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Какое-то время назад девушка-подросток познакомилась с пятиклассником. В один из дней она привела его к себе домой, где и совратила. Пара не рассказывала никому о произошедшем, пытаясь оставить все в секрете, но родственники мальчика узнали об их отношениях, прочитав переписку в его телефоне. Они обратились в полицию.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. На допросе девушка полностью признала вину. В пресс-службе регионального СУ СК России от комментариев по делу воздержались.

Ранее в Подмосковье школьная охранница соблазнила школьника, отправляя ему интимные фото.

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