В России стали производить больше мороженого

По итогам первого квартала в России произвели 110 млн кг мороженого, что на 12% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По сравнению с предыдущим кварталом, когда было произведено 66 млн кг мороженого, выпуск этого товара в январе — марте подскочил на 66%. При этом объемы импорта остаются стабильными: по итогам первых трех месяцев 2024-го в РФ прибыло около 3 млн кг мороженого из других стран, как и годом ранее.

«В первую очередь, отрасль готовится к сезону высокого спроса и заранее наращивает объемы выпуска. Также нельзя не учитывать, что в России существенно растет спрос на мороженое», — отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

По ее словам, продажи мороженого в стране в первом квартале выросли почти на 28%.

До этого россиян предупредили о подорожании мороженого летом. Цены могут вырасти на 5%.

Ранее в России резко подскочил спрос на мороженицы.