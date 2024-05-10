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Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, подлежавшие утилизации

RFI: Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, подлежавшие утилизации

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Thierry Wurtz/MBDA

Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые ранее подлежали утилизации, таким образом сохранив собственный стратегический арсенал. Об этом сообщает радиостанция RFI.

В материале отмечается, что в специальных «коконах» хранились ракеты с истекающим сроком эксплуатации, но пригодные к использованию, а также частично разобранные боеприпасы. Они подлежали уничтожению, однако Париж принял решение восстановить ракеты и передать Киеву, сохранив таким образом собственный стратегический арсенал.

«Это было очень эффективное экономическое решение, поскольку SCALP, хранившиеся в «коконах», в любом случае в перспективе подлежали утилизации», — сообщил анонимный собеседник радиостанции.

Как следует из текста, поставка ракет Украине не потребовала «внушительных расходов», поскольку отремонтированные боеприпасы обошлись в четверть от стоимости новых. Также отмечается, что операция была полностью профинансирована из специального бюджетного фонда помощи Украине, который был выделен Францией Украине для прямых закупок вооружений у французских производителей.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации.

Ранее жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету из ее огорода.

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