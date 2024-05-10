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Крис Пайн удивился отмене франшизы «Чудо-женщины»

Актер Крис Пайн был ошеломлен решением отменить франшизу «Чудо-женщины»

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Atlas Entertainment

Актер Крис Пайн, который сыграл в первых двух фильмах про Чудо-женщину, удивился решению Warner Bros. отменить дальнейшее развитие франшизы. Об этом пишет Businessinsider.

«Я ошеломлен тем, что они сказали «нет» франшизе стоимостью $1 миллиард и решили пойти другим путем. Я не знаю, какие доводы стояли за этим. Это выше моего уровня зарплаты, но Чудо-женщина — невероятный персонаж, а Пэтти Дженкинс очень вдумчивый режиссер», — высказался Пайн.

В августе 2023 года новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран решили приостановить производство «Чудо-женщины 3» с Галь Гадот из-за несоответствия фильма новой вселенной DC. По данным инсайдера, режиссер Пэтти Дженкинс представила руководству свою версию блокбастера, однако Ганн и Сафран пришли к мнению, что такой сюжет будет противоречить новой концепции киновселенной DC.

При этом источник уточнил, что сейчас студия полностью поглощена производством нового «Супермена». Несмотря на слухи об отмене третьей «Чудо-женщины», исполнительница главной роли Галь Гадот в недавнем интервью говорила, что Ганн пообещал ей снять этот фильм.

Ранее сообщалось, что Ханде Эрчел может сняться в новом фильме с Барышем Ардучем из «Любви напрокат».

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