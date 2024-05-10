Анджелина Джоли пыталась настроить детей против Брэда Питта

Бывший охранник семьи Анджелины Джоли рассказал, что актриса пыталась убедить своих детей избегать визитов их отца — актера Брэда Питта. Об этом он заявил в Верховном суде Лос-Анджелеса, пишет The Sun.

Бывший британский военный, ветеран Фолклендской войны Тони Вебб работал на семью Джоли более 20 лет с 2000 года. Он был уволен, когда два охранника из его подчиненных заняли сторону Питта во время развода звездной пары.

Один из этих охранников, уточнил Вебб, рассказал ему, что Джоли инструктировала детей относительно визитов Питта, положенных ему по решению суда о совместной опеке — она уговаривала их скрываться от отца.

У 48-летней Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

Накануне адвокаты актрисы Анджелины Джоли намекнули на то, что актер Брэд Питт бил ее задолго до расставания в 2016 году.

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