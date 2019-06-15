Зеленский заявил о скором освобождении задержанных в Керченском проливе моряков

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что уверен в их скором освобождении и возвращении на родину.

Зеленский добавил, что Украина предпринимает для этого все шаги.

В пресс-службе лидера сообщили, что на встрече шла речь о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что готов помочь президенту страну Владимиру Зеленскому и сделать его визиты в другие страны успешными.