Медведчук обратился к Зеленскому по Донбассу

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать обмен пленными в Донбассе. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, необходимо участие главы государства, чтобы обеспечить обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных».

Он также добавил, что этот процесс может занять всего пять-семь дней.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел в декабре 2017 года.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский не желает останавливать войну в Донбассе.