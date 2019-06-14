Медведчук обратился к Зеленскому по Донбассу
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать обмен пленными в Донбассе. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, необходимо участие главы государства, чтобы обеспечить обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных».
Он также добавил, что этот процесс может занять всего пять-семь дней.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел в декабре 2017 года.
Ранее Медведчук заявил, что Зеленский не желает останавливать войну в Донбассе.