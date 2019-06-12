Продление «крымских санкций» еще на год согласовали в ЕС без обсуждения

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Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) еще на один год продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя, передает ТАСС.

По словам источника, это решение было принято без дискуссий.

«Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе», — сказал источник.

Он добавил, что санкции будут продлены без открытого голосования, т.е. «письменной процедурой».

Ранее на премьера Саксонии обрушилась критика после призыва отменить санкции против РФ.