Саакашвили отказался идти в партию Кличко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/593/12395593/klsa-pic905-895x505-39844.jpg">

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, Саакашвили решил не возглавлять партию «УДАР» для участия в выборах в Верховную раду.

Как отмечается, Кличко отреагировал на эту информацию словами «я свой жест сделал».

При этом Кличко также добавил, что его сторонники неоднозначно восприняли эту идею.

Ранее сообщалось, что Саакашвили попросил совета у пользователей сети по предложению Кличко.