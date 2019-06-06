Путин рассказал про последний разговор с Трампом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его последний разговор с американским главой Дональдом Трампом вселил в него оптимизм. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин признался, что оптимизм касается вопросов развития событий в области безопасности. По словам президента страны, Трамп сказал ему, что также озабочен этим вопросом.

«Дональд мне сказал, что он понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Москва заняла выжидательную позицию по вопросу встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.