Рада вновь проигнорировала законопроект Зеленского

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Верховная Рада вновь не стала включать в повестку дня проект закона, который ранее зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает «112 Украина».

Речь идет о законопроекте о незаконном обогащении.

Как отмечается, за включение проекта его в повестку проголосовали только 205 депутатов.

Зеленский внес это проект закона на рассмотрение 3 июня.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.