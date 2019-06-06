Рада вновь проигнорировала законопроект Зеленского
Верховная Рада вновь не стала включать в повестку дня проект закона, который ранее зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает «112 Украина».
Речь идет о законопроекте о незаконном обогащении.
Как отмечается, за включение проекта его в повестку проголосовали только 205 депутатов.
Зеленский внес это проект закона на рассмотрение 3 июня.
Ранее сообщалось, что Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.