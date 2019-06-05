Путин и Си Цзиньпин познакомились с пандами в Московском зоопарке

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, и познакомились с пандами, которых Китай подарил Москве, передает РИА «Новости».

Уточняется, что самке по кличке Диндин почти два года, самец Жуи старше своей подруги на год и один день.

В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, в столичном зоопарке находятся на временном содержании, а значит, их потомство также будет принадлежать КНР.

Посетители зоопарка смогут увидеть животных уже с 6 июня.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин признался, что российский лидер Владимир Путин — его самый близкий друг.