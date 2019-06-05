Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, отставка Морозова связана с семейными обстоятельствами.

Как отмечается, экс-глава Астраханской области намерен начать работу в одной из спецслужб.

При этом Морозов был врио губернатора области с сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку Морозова.