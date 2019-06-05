Путин назначил нового главу Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Морозов возглавлял Астраханскую область с сентябре 2018 года.

Временным главой региона Путин назначил Игоря Бабушкина, об этом он ему сообщил во время личной встречи..

До этого Бабушкин занимал пост заместителя полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Депутаты думы Астраханской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования, 8 сентября, 2019 года. Впервые в них смогут участвовать самовыдвиженцы.