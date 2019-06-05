AP: защита Трампа хочет наказать демократов за ложь о сговоре с Россией

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Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились к окружному суду Манхэттена с предложением отклонить иск национального комитета Демократической партии на основании итогов расследования «российского дела» спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел связей американского президента и России. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам адвокатов, нацкомитет продолжает вести «фиктивное и мотивированное» дело, пытаясь доказать «ложные вещи».

Ранее сообщалось, что в США требуют импичмента Трампа после речи спецпрокурора по «российскому делу».