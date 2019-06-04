Мексика примет предложения США по миграции при одном условии

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Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика может прислушаться к предложениям Соединенных Штатов относительно миграции при одном условии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предложения американской стороны не должны представлять угрозу для суверенитета Мексики.

«Не позволим ничего, что нанесет ущерб нашему суверенитету», — подчеркнул Лопес Обрадор.

При этом он выразил уверенность, что оба государства придут к соглашению до того, как санкции США в отношении мексиканских товаров вступят в силу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вводит пошлины на все товары из Мексики. Тарифы сохранятся, пока Мексика не разберется с потоком мигрантов, по заявлению Белого дома.