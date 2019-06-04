В пресс-секретаре Зеленского разоблачили «агента Трампа»

Либеральные американские журналисты разоблачили в пресс-секретаре президента Украины Владимира Зеленского агента Дональда Трампа.

О назначении Юлии Мендель на пост стало известно в понедельник, 3 июня.

Репортеры поделились наблюдением, что именно Мендель была одним из автором статьи в New York Times о похождениях на Украине сына Джо Байдена.

Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 годы. В настоящее время он является лидером среди кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии.

Нелицеприятная статья касалась бизнеса сына Байдена Хантера на Украине.

После выхода этого материла на газету обрушился шквал негодования как со стороны других поддерживающих демократов СМИ, так и со стороны либеральной аудитории издания.

Отмечается, что данный материал может сыграть Трампу на руку, очернив Байдена.

В комментариях к материалу пользователи соцсетей газеты настаивают, что большая часть материала — фальшивка.

New York Times пока не комментирует сложившуюся ситуацию.