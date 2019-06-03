Зеленский предложил Раде вернуть наказание за незаконное обогащение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предполагающий возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Отмечается, что законопроект 3 июня был зарегистрирован в Раде.

Согласно документу, незаконное обогащение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее советник Зеленского заявил, что среди приоритетов украинского президента законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и ответственности за незаконное обогащение.