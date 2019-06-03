РФ пригласили на годовщину высадки союзников Нормандии

Посольство России во Франции сообщило, что Москва получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, передает «Интерфакс».

При этом отмечается, что уровень представительства российской делегации в приглашении не указан.

В Елисейском дворце уточняли, что торжества по случаю годовщины высадки союзников будут проходить не на уровне глав государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не поедет отмечать юбилей высадки в Нормандии.