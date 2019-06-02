«Никогда не угрожай иранцу»: Зариф объяснил, как Трампу вести себя с Ираном

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Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф рассказал, что сказал бы президенту США Дональду Трампу во время личной встречи. Об этом он сказал в интервью ABC News.

По словам министра, угрозы против Ирана никогда не работают.

«Никогда не угрожай иранцу», --заявил Зариф.

Он добавил, что Трампу следует проявить уважение и это «может сработать».

Ранее сообщалось, что Иран не будет вести переговоры насчет ядерной сделки с американской стороной.