Экс-главу Ивановской области задержали по делу о коррупции

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о задержании бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, причиной задержания стало возбуждение уголовного дела о коррупции, в которой обвиняется экс-губернатор.

«Экс-глава Ивановской области Коньков задержан главным следственным управлением СК России в рамках дела о коррупции», — отметила Петренко.

Ранее сообщалось, что главу отдела СК задержали за взятку в 1 млн рублей.