Автокатастрофа, в которой погибли семь футбольных фанатов, попала на видео

Семь болельщиков ПАОКа погибли в автокатастрофе в Румынии
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на спорте»

Семь болельщиков греческого клуба ПАОК погибли в автокатастрофе в Румынии, передает Mash на спорте.

Фанаты греческого клуба ехали на матч Лиги Европы против французского «Лиона» на микроавтобусе. Всего в транспортном средстве было десять человек. трое из них выжили — все находятся в критическом состоянии в больнице.

«Лион» заявил в соцсетях, что перед матчем с ПАОКом будет объявлена минута молчания. Также в «Лионе» выразили соболезнования ПАОКу. Встреча между «Лионом» и ПАОКом состоится 30 января. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее во время ралли погиб гонщик.
 
