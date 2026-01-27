В Тюмени у девушки остановилось сердце после девятичасового ожидания в больнице

Ura.ru: в Тюмени девушку с сепсисом заставили ждать врача девять часов

Врачи не спасли жительницу Тюмени, которая девять часов ждала помощи медиков. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала мать пострадавшей.

29-летняя Анастасия жаловалась на высокую температуру и боль в ноге, но фельдшер решил, что у нее ОРЗ. Когда женщина стала терять сознание, а конечности парализовало, медиков вызвали во второй раз.

Вскоре вместе с матерью Анастасия приехала в больницу, где персонал якобы игнорировал ее просьбы о помощи. Специалисты направили пациентку на осмотры. Например, на прием к гинекологу, на кресло которого ей было сложно забираться из-за проблем с конечностями.

«Только в девятом часу вечера, когда у нее уже пошла пена изо рта и глаза закатились, они забегали. Но было уже поздно», – рассказала мать.

Спасти женщину не удалось. Выяснилось, что у пострадавшей был сепсис и флегмона бедра. На данный момент в ситуации разбираются следователи. По словам адвоката, врачей подозревают в игнорировании должностных обязанностей.

