В Тюмени у девушки остановилось сердце после девятичасового ожидания в больнице

Врачи не спасли жительницу Тюмени, которая девять часов ждала помощи медиков. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала мать пострадавшей.
29-летняя Анастасия жаловалась на высокую температуру и боль в ноге, но фельдшер решил, что у нее ОРЗ. Когда женщина стала терять сознание, а конечности парализовало, медиков вызвали во второй раз.
Вскоре вместе с матерью Анастасия приехала в больницу, где персонал якобы игнорировал ее просьбы о помощи. Специалисты направили пациентку на осмотры. Например, на прием к гинекологу, на кресло которого ей было сложно забираться из-за проблем с конечностями.
«Только в девятом часу вечера, когда у нее уже пошла пена изо рта и глаза закатились, они забегали. Но было уже поздно», – рассказала мать.
Спасти женщину не удалось. Выяснилось, что у пострадавшей был сепсис и флегмона бедра. На данный момент в ситуации разбираются следователи. По словам адвоката, врачей подозревают в игнорировании должностных обязанностей.
