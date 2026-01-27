Сбер откроет в Оренбурге бесплатную школу для подготовки ИТ-инженеров

Сбер откроет в Оренбурге бесплатную школу цифровых технологий, где жители региона смогут освоить востребованную ИТ-профессию. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Обучение в «Школе 21» доступно всем желающим старше 18 лет. Проект реализуется при поддержке правительства Оренбургской области и направлен на подготовку квалифицированных цифровых инженеров для удовлетворения долгосрочных потребностей региональной экономики.

Соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбера Герман Греф и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Стороны договорились обмениваться экспертными знаниями и лучшими практиками при разработке образовательных программ.

«Хочу поблагодарить губернатора Оренбургской области и всю его команду. Мы сотрудничаем уже давно. В прошлом году мы запустили совместный проект — перерабатывающий комбинат полного цикла, один из самых современных в стране. Индустриальное развитие, безусловно, значимо, но важно и продвигать цифровые сервисы и технологии. Поэтому сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации, подготовки специалистов и внедрения цифровых решений в регионе», — отметил Греф.

В свою очередь, Солнцев подчеркнул, что образовательная среда должна стать центром притяжения молодежи.

«Для этого мы готовы менять не только пространство, но и подходы. У нас активно развиваются газоперерабатывающий комплекс, металлургия, сельское хозяйство. Видим развитие нефтехимического комплекса. Обмен опытом и лучшими практиками, внедрение цифровых технологий и современных методов обучения совместно со Сбером станут ключевыми этапами подготовки молодых специалистов для экономики региона», — сказал он.

Поступление в «Школу 21» проходит через отборочный этап — «бассейн». За две недели участники выполняют индивидуальные и групповые задания, участвуют в проектах и сдают экзамены. Успешно прошедшие отбор зачисляются на основное обучение.

Программа построена по методике «равный равному»: студенты проверяют работы друг друга, делятся опытом и реализуют совместные проекты. Это способствует развитию мягких навыков — коммуникации, стрессоустойчивости, ответственности и управления временем.