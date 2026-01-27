Размер шрифта
Стало известно о состоянии пострадавшего в Хорлах мальчика

Сальдо: пострадавшего в Хорлах мальчика перевели из реанимации в палату
EliteExposure/Shutterstock/FOTODOM

Двенадцатилетний мальчик, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах Херсонской области, переведен из реанимации в палату. Об этом ТАСС сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, состояние ребенка улучшилось.

«Мальчик, который проходит лечение в Москве, уже переведен из реанимации в палату, состояние улучшается, находится под постоянным наблюдением», - сказал Сальдо.

Ребенок находится на лечении в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.

До этого сообщалось, что мальчик получил минно-взрывную травму в результате атаки украинских БПЛА в Хорлах. Его состояние оценивалось как тяжелое. В результате была проведена операция, чтобы стабилизировать состояние пациента.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

Ранее пострадавшая при ударе ВСУ по Хорлам рассказала о бегстве сквозь битое стекло.
 
