Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания

<img src="//img.gazeta.ru/files3/49/12381049/RTX4XGO9-pic905-895x505-30193.jpg">

Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания Евросоюзом. Об этом сообщает Al Jazeera Balkans.

По его словам, ЕС способствует изоляции республики, не предоставляя Косово «визовую свободу». Но власти государства могут сделать это посредством парламентских резолюций и референдумов в Косово и Албании, уточнил лидер страны.

«Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — подчеркнул Тачи.

Он добавил, что таким способом Косово «восстановит историческую справедливость».

Ранее сообщалось, что ЕС призвал Сербию и Косово к сдержанности.