Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе. Об этом сообщает Наш.Макси-ТВ.

Как отмечается, скорее всего, речь идет об инциденте на 25-ом съезде Европейской народной партии, состоявшемся в ноябре 2018 года. По словам Саакашвили, он практически «столкнулся» с Порошенко.

«Охрана думала, что я его сейчас покусаю: они растерялись, заняли периметр», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что прошел мимо тогдашнего лидера Украины.

Ранее замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что Саакашвили может предложить Украине лишь разрушения.