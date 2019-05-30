«Юмористический концерт»: Пушков о шаурме Зеленского

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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что совет чиновникам президента Украины Владимира Зеленского есть шаурму похож на сцену из «юмористического концерта». Свое мнение сенатор выразил в твиттере.

По мнению Пушкова, данный совет является «занятным», однако «ни к чему не приближает Украину». Сенатор добавил, что «сплясать» или «съесть шаурму» «веселее», чем решать проблемы страны с Донбассом или в экономической сфере.

«Но на этом президентство не выстроить», — заключил Пушков.

Ранее Зеленский опубликовал в своем инстаграме фотографию с шаурмой и посоветовал украинским чиновникам есть ее, чтобы «не забронзоветь». Данный пост стал ответом на критику высказывания Зеленского о том, что Киев у него ассоциируется с запахом шаурмы.