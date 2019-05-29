Эксперты-социологи оценили шансы вторых туров на выборах губернаторов

Эксперты ФОМ и ВЦИОМ пока не прогнозируют вторых туров на губернаторских выборах в сентябре, сообщает корреспондент «Газеты. Ru».

В ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований представители обеих социологических служб представили результаты опросов в регионах. Согласно им, получается, что действующие врио губернаторов являются фаворитами возможной гонки.

Управляющий директор ФОМ Лариса Паутова отметила, что говорить об этом точно значит брать на себя слишком большую ответственность, но пока «фавориты» идут с большим отрывом.

«Все бывает, но пока непрогнозируемо», — отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По расчетам социологов, электоральный рейтинг всех врио губернаторов сейчас выше 50% от респондентов, заявивших об участии в выборах. Худший электоральный рейтинг в этой выборке показывает Олег Кувшинников — 51% (от собирающихся голосовать). Перед ним стоит потенциальный глава Санкт-Петербурга Александр Беглов с результатом в 54,4%.